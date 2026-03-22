Ai seggi niente più code di genere: si vota in ordine alfabetico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due le grandi novità al Referendum costituzionale sulla giustizia in corso. La prima, la più discussa, è che studenti, lavoratori fuori sede e persone in cura lontano da casa – circa cinque milioni di italiani – questa volta non potranno partecipare alla consultazione. Il voto fuori sede infatti non è stato previsto. L’unica possibilità che le persone lontane dai propri seggi avevano per esprimersi era farsi eleggere rappresentante di lista nei tempi stabiliti.

Ma il vero grande cambiamento di questa chiamata alle urne è un altro: nelle sezioni, infatti, non vi sono più due file distinte tra maschi e femmine, ma in ordine alfabetico. La modifica introdotta con un emendamento al decreto elezioni ha previsto che i registri elettorali siano divisi in due intervalli, uno dalla A alla L e uno dalla M alla Z. Una scelta adottata per evitare distinzioni di genere.

Tra le prime a votare questa mattina a Paderno anche Teresa Del Moro di 90 anni.