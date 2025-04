Aied compie 50 anni: visite ginecologiche e andrologiche gratuite

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dieci settimane di visite e consulenze ginecologiche e andrologiche gratuite. Aied Pordenone compie 50 anni e, per celebrare questo traguardo, tra la primavera e l’autunno aprirà le porte della propria sede, in via del Fante. Prima – dal 15 maggio al 30 giugno – alle donne fino ai 20 anni; poi, dal 15 settembre al 15 ottobre, a tutti gli uomini.

L’associazione italiana per l’educazione demografica vanta, per quanto riguarda le prestazioni erogate, numeri importanti.

L’approccio Aied resta nel segno della prevenzione e salute, con un’attenzione particolare verso le giovani generazioni che hanno perso familiarità con la frequentazione dei consultori: solo il 3 per cento degli adolescenti, infatti, considera quelle strutture come proprio riferimento sanitario.