Air Expo FVG: aviazione leggera, tecnologia e formazione a Rivoli di Osoppo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Aviosuperficie di Rivoli di Osoppo ha ospitato questa mattina la fiera l’Air Expo Fvg, l’evento dedicato al mondo del volo che ha riunito produttori, appassionati, professionisti e curiosi. La manifestazione, giunta alla settima edizione, si conferma un punto di riferimento per l’aviazione leggera e ultraleggera, con un’affluenza di pubblico proveniente anche da Austria e Slovenia.

Oltre ad essere una vetrina per le aziende, con la partecipazione di nomi noti e il debutto della svizzera Pilatus con il nuovo PC-12 PRO, l’evento ha offerto una serie di iniziative.

L’Aviosuperficie “AVRO” è stata aperta al pubblico, permettendo ai visitatori di esplorare gli spazi e interagire con i professionisti. Non solo esposizioni, ma anche opportunità di orientamento per i giovani, grazie alla presenza di scuole di volo, aeroclub e studenti degli istituti aeronautici regionali. Presenti anche alcuni reparti di volo delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, che hanno illustrato le loro attività operative e i mezzi impiegati, confermando la valenza strategica del settore per la sicurezza.