lunedì 20 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia al lavoro per incidenti zero
Ambiente, Pordenone ai vertici: "Risultato ottenuto anche grazie ai cittadini"
Udine, il Natale si accende il 21 novembre
Unabomber, Zornitta: ho contato i giorni che mi separavano da oggi
Tagliamento, sì delle associazioni ambientaliste ad aree naturali di laminazione
Al via i cantieri per la diaframmatura dei fiumi Torre e...
Emporio di Cervignano coinvolto in frode fiscale da 10 milioni
Il progetto 'Dolomiti Marketing Hub' vince Imprese Spericolate di Fondazione Pittini
Primo atto ufficiale a Staranzano per il nascente Contratto di Fiume...
Ecosistema Urbano: Pordenone 5ª in Italia, Udine scende al 50° posto
Cronaca
Sulla rete regionale aumentano i traffici ma calano gli incidenti

Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia al lavoro per incidenti zero

Premiati due poliziotti per aver impedito un frontale sulla A28
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Investimenti da 50 miliardi per rendere le autostrade italiane ancora più sicure. È questo il messaggio che arriva dalla due giorni di incontri e di lavori promossa da Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia stradale a Trieste nel corso della quale 200 delegati si sono confrontati partendo dai 20 miliardi investiti in 10 anni.

I numeri dicono che sulla rete gestita da Alto Adriatico a fronte di un aumento del 3% del traffico gli incidenti sono stati 434 nel 2025 contro i 506 nello stesso periodo dello scorso anno.

