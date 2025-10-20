Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia al lavoro per incidenti zero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Investimenti da 50 miliardi per rendere le autostrade italiane ancora più sicure. È questo il messaggio che arriva dalla due giorni di incontri e di lavori promossa da Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia stradale a Trieste nel corso della quale 200 delegati si sono confrontati partendo dai 20 miliardi investiti in 10 anni.

I numeri dicono che sulla rete gestita da Alto Adriatico a fronte di un aumento del 3% del traffico gli incidenti sono stati 434 nel 2025 contro i 506 nello stesso periodo dello scorso anno.