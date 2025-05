GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ci ha pensato due volte: ha chiamato un vivaista di fiducia e ha fatto sistemare a sue spese le aiuole pubbliche davanti al suo albergo. Per il secondo anno consecutivo, la titolare dell’Hotel Italia Palace, storica struttura quattro stelle superior nel cuore di Lignano Sabbiadoro, è intervenuta direttamente per salvare il decoro urbano in un punto centrale ( Viale Italia) della località turistica.