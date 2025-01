Aiutò il padre agricoltore, annullata la sanzione disciplinare al poliziotto

Era stato colpito da una sanzione disciplinare per aver aiutato il padre, agricoltore siciliano, a vendere arance e olio d’oliva in Friuli, ad amici e colleghi. Per questo a un poliziotto in forza alla Questura di Udine era stata inflitta una sanzione di 256 euro, pari a due quindicesimi della paga mensile. L’agente ha fatto ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia, che gli ha dato ragione. Il fatto risale al 2022. Il ministero lo aveva sanzionato in quanto agli impiegati pubblici non è concesso esercitare l’esercizio del commercio. Il giudice amministrativo, però, ha osservato che l’uomo aveva solo dato una mano al padre, le cui condizioni di salute si erano aggravate, in un limitato periodo di tempo. Inoltre, l’agente non percepì alcun compenso per aver raccolto le prenotazioni, consegnato la merce e riscosso i pagamenti, anche in orario di lavoro. Destinatari della merce, 23 poliziotti, 3 carabinieri e 3 cittadini. Non si trattava quindi di lavoro né autonomo, né subordinato. Ora il ministero degli Interni dovrà restituire all’uomo la somma trattenuta.