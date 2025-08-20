  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 20 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Al Cro avanza il cantiere per la Protonterapia: tratterà fino a 240 casi l’anno

Sarà in funzione da fine 2027
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prende forma il bunker per la Protonterapia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. La struttura – un volume monolitico in calcestruzzo armato – ospiterà il ‘cuore’ di questa tecnologia all’avanguardia che rappresenta l’evoluzione più avanzata della radioterapia di precisione.

Si tratta di un’apparecchiatura che, al posto dei raggi X ad alta energia (i fotoni), utilizza i protoni, particelle in grado d’irradiare in modo molto preciso certe forme di tumore, riducendo al minimo le emissioni potenzialmente dannose ai tessuti e agli organi circostanti. Questo significa minori effetti collaterali e minor rischio di tumori secondari, ma anche la possibilità di offrire una risposta a persone con recidiva locale su tessuti già sottoposti, in passato, a radioterapia.

Il quadro economico complessivo è di 38,5 milioni di euro, garantiti da finanziamenti regionali e da fondi propri dell’IRCCS avianese, provenienti dalle donazioni dei privati e dal 5 per mille.

I lavori sono iniziati a settembre 2024 e attualmente sono in corso le opere strutturali. A maggio 2026 è prevista l’installazione dell’acceleratore/ciclotrone, alla quale seguirà la fase di allestimento del gantry (il braccio rotante che dirige il fascio di particelle), in modo da consentire l’entrata in funzione della Protonterapia entro la fine del 2027.

Con questa realizzazione, il CRO si appresta a diventare il primo istituto pubblico italiano dedicato alla cura dei tumori e il quinto centro nel Paese a dotarsi di questa tecnologia, che ad Aviano sarà pienamente integrata nel Servizio sanitario nazionale, garantendo l’accesso gratuito a tutti i pazienti che ne avranno bisogno.

Nel dettaglio, il nuovo edificio – che sarà direttamente collegato all’attuale Oncologia radioterapica tramite corridoio interrato – sarà composto da due blocchi funzionali adiacenti: il bunker vero e proprio (su due livelli, con lo spazio per il macchinario, le sale per i trattamenti e i locali tecnici) e

l’area sanitaria, che si svilupperà su tre piani, con zone per accoglienza/attesa dei pazienti, per l’attività clinica e per i vari servizi di supporto.

La Protonterapia potrà trattare 15-20 pazienti al giorno, per un totale di circa 3.600 sedute, che copriranno un fabbisogno di 180-240 casi all’anno.  Parallelamente al cantiere, procede anche la formazione dell’équipe multidisciplinare

“Il CRO di Aviano – commenta Maurizio Mascarin, direttore dell’Oncologia radioterapica dell’IRCCS avianese – si conferma all’avanguardia nella ricerca e nelle cure oncologiche, con l’impegno di offrire ai pazienti del Nordest e dell’intero territorio nazionale una tecnologia d’eccellenza accessibile a tutti, attraverso il servizio pubblico”.

