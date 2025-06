Al lavoro in bicicletta: la rete ciclabile abbraccia il Carnia industrial park

Un corposo finanziamento a favore del cicloturismo e della mobilità dolce sul territorio carnico. Più di 4 milioni di euro, tra il primo e il secondo lotto, assegnati dalla Regione per portare a termine il collegamento ciclabile tra Tolmezzo e Amaro verso l’Alpe Adria.

In particolare gli ultimi 2 milioni e 900mila euro assegnati direttamente al Carnia Industrial Park sbloccano un progetto per il potenziamento della rete ciclabile a favore dei lavoratori della zona industriale carnica.

La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista per gennaio, quando, grazie al finanziamento annunciato oggi, sarà avviato il secondo lotto dei lavori con previsione di completamento per la primavera 2027. Con il primo lotto verrà completato il tratto che, dalla rotonda di via Illegio a Tolmezzo, raggiunge il Rio Confin, mentre il secondo lotto si svilupperà fino all’imbocco del ponte ferroviario sul Fella, in comune di Amaro.

Un’attenzione particolare, quindi, alla Carnia e a chi lavora nella locale zona industriale.