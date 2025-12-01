Al Terminal Nord di Udine torna il Giocattolo Sospeso

Anche un gesto non troppo impegnativo può accendere la magia del Natale. Proprio in virtù di questo principio, al Parco Commerciale Terminal Nord di Udine è tornata l’iniziativa del “Giocattolo Sospeso”, che invita visitatori e clienti a trasformare un acquisto in un atto di solidarietà. Dal 24 novembre, fino al 24 dicembre, è attivo il progetto che trae ispirazione dal tradizione “caffè sospeso” di Napoli.

Chi lo desidera può infatti scegliere di acquistare un giocattolo nuovo e lasciarlo nell’area dedicata all’interno della galleria, davanti all’ingresso del supermercato del parco commerciale. I doni raccolti per chi non può permetterseli verranno distribuiti ai bambini che vivono situazioni di fragilità, offrendo loro un momento di gioia durante le feste. La raccolta e la consegna è coordinata dai volontari della Croce Rossa Italiana, che garantiranno una distribuzione capillare sul territorio.