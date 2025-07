Al Triveneto Meeting del 26 luglio gli ostacoli parleranno triestino

Al “Triveneto Meeting Internazionale” non potevano mancare due atlete top cresciute nel Triestino. Sabato 26 luglio, sulla pista di Cologna, gareggeranno Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) e Nicla Mosetti (Nissolino Sport), ossia le più forti specialiste giuliane di sempre sui 100 ostacoli. Le due specialiste hanno detto “sì” all’invito della Polisportiva Triveneto Trieste, al lavoro per organizzare la 18esima edizione della riunione. L’evento è inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics, la federazione mondiale di atletica leggera.

PROTAGONISTE. C’è grande attesa nel vedere gareggiare in città le due ostacoliste, cresciute nella Pentatletica Trieste. Di Lazzaro, classe 1998, è stata campionessa italiana assoluta dei 100 ostacoli nel 2022, anno in cui ha preso parte ai campionati mondiali di Eugene. Seguita da Giorgio Frinolli, è stata capace nel 2021 di firmare il proprio primato personale di 12’’90 (+ 1.7 il vento), prestazione che rappresenta il sesto crono italiano di sempre. Azzurra ai Giochi Olimpici di Tokyo sempre nel 2021, sta attualmente vivendo un’ottima annata agonistica: nella stagione indoor è stata convocata in nazionale nei 60 ostacoli per i campionati Europei di Apeldoorn (uscita in semifinale) e per i mondiali di Nanchino. A livello outdoor è tornata sotto i 13’’ lo scorso 22 giugno a Troyes, dove ha firmato un buon 12’’98 (-0.2). Mosetti, classe 1997, campionessa italiana al coperto dei 60 ostacoli nel 2023, ha vinto nel 2022 la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo di Orano, competizione in cui ha anche stabilito il proprio primato di 13’’02 (+1.0). Quest’anno è scesa a 13’’28 in Polonia a Gorzow Wielkopolski (-1.4). Le due atlete giuliane si sfideranno sulla pista di casa in preparazione ai campionati italiani assoluti, in programma a Caorle dal 1° al 3 agosto.

GLI ALTRI PROTAGONISTI. Negli 800 maschili non ci sarà solo l’annunciato Francesco Pernici (Fiamme Gialle), capace di un eccellente secondo posto ai campionati Europei a squadre di Madrid con personale e minimo per i mondiali di Tokyo annesso (1’44’’39). Col finanziere bresciano, che si è poi ulteriormente migliorato a Nancy con il crono di 1’44’’28, correrà Amel Tuka, bosniaco, medaglia di bronzo nel doppio giro di pista ai mondiali di Pechino del 2015 e argento nella medesima competizione quattro anni più tardi a Doha. Nei 100 femminili, con Irene Siragusa (Esercito), ci sarà la sua compagna di squadra Giorgia Bellinazzi, capace nel 2025 di cambiare marcia: ha stabilito a Ginevra lo scorso 21 giugno i personali sia nel rettilineo (11’’54, +1.6) sia nei 200 (23’’16, + 1.8). Nel salto in alto spazio a Eugenio Meloni (Carabinieri), azzurro agli Europei indoor dello scorso marzo di Apeldoorn (2,21 di personale) e a Federico Celebrin (Trevisatletica), 20enne già capace di 2,23 e futuro azzurro agli Europei U23 di Bergen del 17-20 luglio.

IL PROGRAMMA. Cinque le prove del Triveneto Meeting. Le specialità riservate agli uomini sono 800 metri, salto con l’asta e salto in alto; le donne saranno al via di 100 metri e 100 metri ostacoli. Previste anche gare riservate alle categorie giovanili (under 10, 12, 14 e 16), master e paralimpici. La manifestazione, organizzata anche grazie al contributo del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, fa parte anche del circuito High Speed League, che prevede la collaborazione di Queen Atletica. Le prove a riguardo previste sono i 100, i 200 e i 400 metri piani maschili e femminili e i 100 ostacoli femminili.

GLI ORARI. Il meeting avrà inizio alle 15 con i 60 metri piani riservata agli atleti paralimpici. Il clou tra le 17.40 e le 19.10 con le specialità a invito. Gran finale con le gare della High Speed League. Chiusura alle 20.30.