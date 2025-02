Al via a Bruxelles il comitato europeo delle Regioni. Presenti Fedriga e Bordin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un Friuli Venezia Giulia sempre più centrale a livello europeo in una europa sempre più diversa. Con questo obiettivo inizia domani la missione a Bruxelles della politica regionale che sarà presente ai lavori della sessione inaugurale dell’VIII mandato del Comitato europeo delle Regioni (CdR), in programma dal 19 al 20 febbraio. Saranno presenti il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il presidente del Consiglio Mauro Bordin. «La partecipazione a questo importante evento istituzionale – ha spiegato Fedriga – conferma l’impegno della Regione a contribuire attivamente alle politiche europee, rafforzando il ruolo dei territori nella costruzione di un’Europa diversa da quella principalmente burocratica e finanziaria che abbiamo visto fino a oggi». Tra gli appuntamenti di Fedriga ci sarà domani la riunione della Delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni: un appuntamento istituzionale di primaria importanza per definire gli assetti interni e affrontare questioni strategiche legate alla rappresentanza italiana all’interno dell’istituzione europea.