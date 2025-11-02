Al via a Casarsa le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Pasolini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La lettura dell’orazione funebre pronunciata da padre David Maria Turoldo al funerale di Pier Paolo Pasolini è stata il momento più intenso della cerimonia in cimitero a Casarsa per i 50 anni dalla morte del grande intellettuale friulano, assassinato la notte del 2 novembre 1975 sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia. A leggerla è stato l’attore friulano Massimo Somaglino. Parole potenti, struggenti, colme di dolore e amore, che hanno fatto rivivere quell’istante alla piccola folla radunatasi attorno alla tomba di Pasolini, accanto a quella della madre Susanna. Sui volti degli intervenuti una commozione palpabile e una partecipazione vibrante: il tempo si è fermato alle frasi che evocavano un figlio perduto e un’Italia incrinata.

Poi la deposizione dei fiori sulla tomba. Tra gli interventi, il sindaco di Casarsa Claudio Colussi ha messo in evidenza il legame profondo tra Pasolini e Casarsa, luogo delle sue radici e fonte d’ispirazione. La cerimonia ha dato avvio agli eventi coordinati dal Centro Studi Pasolini.