Al via il Contratto di Fiume per la sicurezza del Torre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il Cormor e il Roiello, un nuovo passo per la sicurezza dei corsi d’acqua che attraversano Udine e il territorio: è partito l’iter formale per il Contratto di Fiume del Torre. Palazzo d’Aronco insieme ad altri 20 Comuni hanno firmato l’atto di impegno che apre un percorso condiviso per definire strategie e interventi sul bacino. Udine guiderà il processo puntando a un piano concreto e condiviso.

L’obiettivo è superare interventi frammentati e costruire una visione unitaria che tenga insieme sicurezza idraulica, qualità ambientale e sviluppo sostenibile. Il Torre attraversa infatti contesti molto diversi, dalla montagna alla pianura, e richiede un coordinamento stabile tra enti e comunità.

Un ruolo importante sarà anche quello del territorio e delle realtà civiche, come l’associazione “I Guardiani del Torre”,che negli anni ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sul fiume.