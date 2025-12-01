Al via la casa di comunità in via San Valentino a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova sede per il servizio di continuità assistenziale fino a ieri ospitato in via Gervasutta a Udine, da oggi spostato alla Casa della Comunità di via San Valentino, sempre nel capoluogo udinese. Gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, il sabato e i giorni prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo e nei giorni festivi dalle 8 alle 20.
Si accede al servizio, che garantisce assistenza medica nei casi di chiusura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra di libera scelta, contattando telefonicamente la sede al numero 0432 553600.