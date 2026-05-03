Cronaca Al via la stagione a Lignano, a novembre la Terrazza a mare Alexis Sabot 3 Maggio 2026 Autore: Alexis Sabot 3 Maggio 2026 0 Lignano Sabbiadoro Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Pole per Antonelli al Gp di Miami davanti a Verstappen e Leclerc articolo successivo Coltelli e bastoni in auto: tre denunce Potrebbe interessarti anche Mille mc di sabbia recuperati dalle alghe tornano a Lignano 20 Aprile 2026 Esercitazione antincendio a Lignano, test superato per il nuovo impianto 11 Aprile 2026 Festa delle cape, Lignano apre la stagione delle sagre 7 Marzo 2026 Convittiadi, a Lignano dal 22 al 29 marzo giovani da tutt’Italia 27 Febbraio 2026 Minaccia il fratello con punteruolo e martello: denunciato 11 Febbraio 2026 Biker Fest International, 40 anni di motori dal 14 maggio a Lignano Sabbiadoro 1 Febbraio 2026