Al via la stagione sciistica dopo un anno di crescita del turismo

Si parte con 5 poli su 6 e il 40% del demanio sciabile operativo. Il Friuli Venezia Giulia sabato vedrà il via della stagione sciistica ad eccezione di Sella Nevea dove bisognerà attendere il 13 e che potrà contare su nuovi impianti.

Tanti gli appuntamenti su tutti spicca ovviamente la coppa del mondo di sci femminile in calendario dal 17 gennaio.

Confermati i prezzi più bassi dell’arco alpino, 44 euro al giorno a cui togliere diverse promozioni, contro anche il doppio di alte aree.

Sul fronte dei dati complessivi il 2025 da gennaio a ottobre ha visto un +6,2% di presenze, a Piancavallo e le Dolomiti registrano un +20%. Bene anche Gorizia forte di Go2025! e di un +25%. Il mare vede Lignano con un +1% e Grado con il 7,5%.

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha posto l’accento sui numeri «Dopo diversi anni c’è una crescita costante del turismo. Questo è legato a una serie di fattori con investimenti sempre maggiori in particolare delle strutture ricettive dove la domanda supera l’offerta».