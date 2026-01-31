Al via l’anno giudiziario, il Pg: “Servono risorse e personale”

Carenza di personale amministrativo definita “preoccupante”, mentre i dati di criminalità sono simili a quelli degli scorsi anni. Il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste Carlo Maria Zampi ha fatto il punto oggi sulla situazione in Friuli Venezia Giulia nel corso dell’inaugurazione all’aula magna dell’Università dell’anno giudiziario.
Focus in particolare sui difetti d’organico: in Corte d’Appello mancano infatti 45 dipendenti su 72.
Zampi si sofferma sulla percezione della criminalità sul territorio.
Tra i dati citati da Zampi nella sua relazione, il raddoppio delle denunce per riciclaggio ed estorsione, mentre preoccupano le infiltrazioni di ndrangheta e narcotraffico colombiano sul territorio nell’ambito del trasporto della droga. In aumento infine del 7% le rapine, mentre risultano in calo del 42% gli infortuni sul lavoro.