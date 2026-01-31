  • Aiello del Friuli
Cronaca
In Corte d'Appello mancano 45 dipendenti su 72

Al via l’anno giudiziario, il Pg: “Servono risorse e personale”

Aumentano del 7% le rapine, calati del 42% gli infortuni sul lavoro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Carenza di personale amministrativo definita “preoccupante”, mentre i dati di criminalità sono simili a quelli degli scorsi anni. Il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste Carlo Maria Zampi ha fatto il punto oggi sulla situazione in Friuli Venezia Giulia nel corso dell’inaugurazione all’aula magna dell’Università dell’anno giudiziario.

Focus in particolare sui difetti d’organico: in Corte d’Appello mancano infatti 45 dipendenti su 72.

CARLO MARIA ZAMPI

Zampi si sofferma sulla percezione della criminalità sul territorio.

ZAMPI

E alla politica il Procuratore Generale chiede…

ZAMPI

Tra i dati citati da Zampi nella sua relazione, il raddoppio delle denunce per riciclaggio ed estorsione, mentre preoccupano le infiltrazioni di ndrangheta e narcotraffico colombiano sul territorio nell’ambito del trasporto della droga. In aumento infine del 7% le rapine, mentre risultano in calo del 42% gli infortuni sul lavoro.

