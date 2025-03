Al via le selezioni di “Miss Italia 2025” in Friuli Venezia Giulia

Le selezioni per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia prenderanno il via mercoledì 19 marzo alle ore 21.00 in diretta su Telefriuli e, ospite d’onore della trasmissione al termine della quale sarà assegnato il titolo di “Miss Telefriuli”, sarà “Miss Italia 2024” Ofelia Passaponti!

La selezione presentata da Michele Cupitò, organizzata da Telefriuli e dallo staff dell’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista di “Miss Italia” in Regione, vedrà anche la presenza di Eleonora Paron “Miss Friuli Venezia Giulia 2024” e di Angela Borghese “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2024”.

“Con grande entusiasmo, dichiara Paola Rizzotti, siamo pronti con il nostro team a ripartire con gli appuntamenti di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia! Per noi è motivo di grande soddisfazione aprire anche quest’anno il tour di selezioni regionali in diretta su Telefriuli con la presenza della “Miss Italia” in carica Ofelia Passaponti.Invito quindi, prosegue la Rizzotti, le ragazze della Regione ad iscriversi a Miss Italia così da poter realizzare il sogno che accomuna ogni anno migliaia di concorrenti che è quello di poter essere protagoniste di uno tra gli eventi più famosi e prestigiosi del nostro Paese!”

La vincitrice di “Miss Telefriuli” parteciperà all’assegnazione dei vari titoli regionali ed alla finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma alla fine del mese di agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Al concorso possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 anni (da compiere entro il 31 agosto 2025) ed i 30; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito www.missitalia.it