Al via “Tifiamola forte”, la campagna abbonamenti dell’Udinese

Lo slogan è “Tifiamola forte”. Si chiamerà così la campagna abbonamenti 2025/2026 dell’Udinese al via giovedì 17 luglio esclusivamente online sul sito www.udinese.it. Confermate le tariffe dello scorso anno ma non mancano le novità: la prima è una nuovo settore nei Distinti, la Tribuna Distinti Nord/Cuore Bianconero, riservato ai soli vecchi abbonati nei settori curva Nord e Sud e nato proprio dalla grande richiesta di abbonamenti nella Nord per cui rimane attiva la lista d’attesa. La tariffa piena di questo nuovo spazio sarà di 325 euro, mentre le categorie ridotti e under 18 arriveranno a pagarlo fino a 130 euro in meno.

Altra novità è il settore “smoke free” realizzato in Tribuna Laterale Nord, nell’ambito del progetto stadio “senza fumo” avviato negli scorsi mesi con l’obiettivo di rendere il Bluenergy Stadium sempre più sostenibile da un punto di vista sociale ed ambientale, lanciando contemporaneamente un messaggio positivo alle famiglie e alle nuove generazioni.

Questo primo segmento di campagna durerà fino al 30 luglio. Dal 31 luglio scatta la fase del cambio posto, sempre dedicata ai vecchi abbonati, disponibile esclusivamente presso Udinese Point Curva Nord. Dal 2 agosto, poi, scatterà la terza fase, quella di vendita libera. Confermati gli abbonamenti speciali a 16 gare – escluse Inter, Juventus e Milan – oltre ad altre formule come Family, Studenti, Sportivi Fvg e Summer Camp, al prezzo di 110 euro. Per i minori di 10 anni inoltre abbonamento a soli 100 euro in tribuna laterale, distinti e tribuna centrale.