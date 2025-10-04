Al via un mega parco fotovoltaico sulla rete autostradale

Un maxi parco fotovoltaico sorgerà presto lungo la rete autostradale, in particolare sull’A4 Venezia-Trieste. Si tratta del progetto da 79 ettari che Autostrade Alto Adriatico è pronto ad avviare valorizzando aree inutilizzate e che in futuro potrà raggiungere i 108 ettari, con un ritorno stimato tra i 500mila e il mezzo milione di euro all’anno.

La maggior parte di queste aree, circa l’85%, sarà messa a disposizione per business esterni legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili, garantendo risparmi in bolletta per enti, famiglie e imprese. Il ritorno per la Concessionaria è

Con l’impiego del restante 15%, la concessionaria potrà coprire il fabbisogno energetico di tutta la propria autostrada, tagliando i costi energetici annuali di circa il 68% (ovvero 1,5 milioni di euro), abbattendo 2.500 tonnellate annue di anidride carbonica.

L’investimento totale è di circa 7,7 milioni di euro, con un rientro previsto in meno di 5 anni.

Il progetto esecutivo è atteso per il primo trimestre 2026. I cantieri per gli impianti, quindi, potrebbero partire in 15 mesi, mentre quelli per le Comunità Energetiche, che richiedono autorizzazioni ministeriali più complesse, in 21 mesi.

L’iniziativa non solo assicurerà benefici ambientali – ha garantito Zorro Grattoni, consigliere di amministrazione di Autostrade Alto Adriatico e responsabile del progetto – ma anche maggiori risorse per la Concessionaria da reinvestire in sicurezza e manutenzioni.