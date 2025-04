Al via Vinitaly. A Verona tengono banco i dazi americani

Ha preso il via oggi a Verona la 57esima edizione di Vinitaly, l’evento internazionale legato al sistema del vino più importante del mondo, che proseguirà fino al 9 aprile. Taglio del nastro anche per lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia che – hanno spiegato gli assessori alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier e alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini – anche in questo momento di particolare incertezza per il comparto del vino dovuto ai nuovi dazi, investe e unisce tutte le forze per mettere insieme le grandi potenzialità e l’elevatissima qualità delle sue produzioni”.

Nel pomeriggio il “padiglione” del Friuli Venezia Giulia è stato visitato anche dai tre ministri dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e della Cultura Alessandro Giuli.

A tenere banco in fiera, inevitabilmente, l’introduzione dei dazi da parte dell’Amministrazione Trump. A Vinitaly hanno comunque confermato la loro presenza oltre tremila buyer provenienti dagli Stati Uniti. Sono comunque presenti buyer dei mercati di tutto il mondo: questo significa – ha detto Zannier – un’enorme opportunità, in una strategia di medio termine, per creare le condizioni e generare alternative su mercati anche nuovi che potranno ampliare la diversificazione ed eventualmente compensare possibili effetti dei dazi americani”.

I numeri sull’export del vino Fvg indicano un valore di circa 250 milioni di euro, in crescita dell’8,8 per cento. I principali mercati di destinazione sono gli Usa (23,6% del totale), Germania (20,4%) e Regno Unito (5,5%). Gli Stati Uniti, da soli, costituiscono circa un quarto dell’export totale del vino del Friuli Venezia Giulia, pari a oltre 62 milioni di euro.

Sono 80 le aziende vitivinicole regionali selezionate in esposizione allo stand del Friuli Venezia Giulia, per un totale di oltre 5.700 bottiglie in degustazione. Altri 58 produttori sono presenti con proprio stand e sei aziende in collettiva nel padiglione Bio. Circa 500 etichette in rappresentanza delle 11 zone Doc e delle due zone Igt del Friuli Venezia Giulia: 24 le diverse tipologie di vini bianchi e rossi.