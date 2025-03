Alberi caduti, chiuso passo San Martino tra Savogna e Grimacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora problemi alla viabilità causati dal maltempo che si è abbattuto in questi giorni sul Friuli. A essere colpite stamattina sono state le Valli del Natisone. Gli smottamenti del terreno hanno infatti causato la caduta di alberi su passo San Martino, che collega Polava, frazione di Savogna, con Grimacco, che potrebbe restare chiuso per un paio di giorni. Domani partiranno, invece, le verifiche tecniche sulla frana caduta nella notte tra venerdì e sabato sulla Strada Provinciale 76, tra Cave del Predil e Sella Nevea.

Gli smottamenti di oggi hanno interessato il tratto in Comune di Savogna. “Grandi alberi – racconta il sindaco Tatiana Bragalini – sono caduti in più punti sulla strada che, essendo secondaria, non ha isolato alcun abitato. I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo le segnalazioni, ma non hanno potuto terminare oggi la rimozione. Sarà necessario – aggiunge il primo cittadino – l’intervento di una ditta specializzata”.

Per motivi di sicurezza, il sindaco di Savogna ha emesso un’ordinanza per la chiusura temporanea del passo. “Il transito – conclude Bragalini – resterà interdetto fino al ripristino della viabilità, cosa che dovrebbe avvenire lunedì o al massimo martedì”.

L’interruzione nelle Valli del Natisone si aggiunge a quella sulla Strada Provinciale 76, dove un masso delle dimensioni di un’automobile è caduto sulla carreggiata dopo essersi staccato dalle pendici del gruppo delle Vette Sgabre. “Domani – dice l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante – cominceranno le indagini del geologo, incaricato dall’Ente di decentramento regionale, per verificare se si tratta di un caso isolato o se riguarda un fronte più complesso. Dobbiamo capire se dobbiamo intervenire sulle pendici o se è sufficiente la rimozione del masso per riaprire la strada”.