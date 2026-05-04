Albero sulla sommità di Palazzo d’Aronco, affondo di Soramel

Un albero spuntato sulla sommità di Palazzo d’Aronco è finito nel mirino della coordinatrice udinese di Fratelli d’Italia, Ester Soramel.“Nell’elenco dei nuovi alberi piantati a Udine dal Comune ne manca uno – spiega ironicamente la patriota -: quello sulla Torre dell’Arengo”. La pianta, visibile da piazza Libertà, sarebbe presente secondo quanto ricostruito da Soramel da almeno due anni.La coordinatrice teme possibili danni strutturali legati alle radici e chiede maggiore attenzione verso l’edificio, anche in vista del ritorno dei visitatori e della prossima riapertura dello storico Contarena. Infine il suo affondo contro l’assessore al Verde pubblico Ivano Marchiol: “E’ noto sia un fan del “verde integrato” e quindi, forse, per lui quell’albero ne è un esempio. A molti, invece, pare un grave segno di incuria che offende il lascito artistico del genio architettonico di Raimondo D’Aronco”.