martedì 3 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Alberto Felice De Toni nominato professore emerito, domani saluto accademico
Udinese ora per l’Europa puoi crederci
FVG, crescita lenta: PIL allo 0,5% nel 2026-2027, pesano export e...
Al via il bando per i musei delle scuole
Iniziative fino al 16 febbraio a Udine per il Giorno del...
Disordini di Torino, ferma condanna del Consiglio regionale
Disordini Italia-Israele, i due arrestati chiedono di patteggiare
Tagliamento, Moretuzzo: a inizio marzo i dati in Commissione
Lega, il 9 Salvini a Trieste: primo incontro Cisint Fedriga?
Revenge Porn, condannati un friulano e due sorelle piemontesi
Cronaca

Alberto Felice De Toni nominato professore emerito, domani saluto accademico

Nominato con decreto del ministro Bernini, al titolo è attribuito il più elevato grado accademico
Redazione
Autore: Redazione

Domani, mercoledì 4 febbraio, nell’ambito della riunione annuale dell’Associazione italiana di ingegneria gestionale, sarà celebrata la nomina di Alberto Felice De Toni a professore emerito in Ingegneria economico gestionale dell’Università di Udine. L’evento si terrà dalle 17, nell’aula Strassoldo del polo economico giuridico (via Tomadini 30/a, Udine). De Toni, già ordinario di Ingegneria economico gestionale, è stato rettore dell’Ateneo friulano dal 2013 al 2019. Ha inoltre presieduto la Fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), l’Associazione italiana di ingegneria gestionale e il Comitato ordinatore della Scuola superiore Centro altri studi per la difesa. Dal 2023, è sindaco di Udine.

Il decreto di nomina del Ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, è arrivato su proposta del Senato accademico dell’Ateneo, avanzata dal Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura. Al titolo di professore emerito, assegnabile ai docenti in quiescenza con almeno 20 anni di servizio come ordinario, è attribuito il più elevato grado accademico quale riconoscimento di una carriera scientifica, didattica e istituzionale di riconosciuto prestigio.

L’incontro, intitolato “Saluto accademico al professor Alberto Felice De Toni”, sarà un momento di riconoscimento istituzionale e di condivisione con la comunità accademica. L’evento si aprirà con i saluti del rettore, Angelo Montanari, del direttore del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, Alessandro Gasparetto e del presidente dell’Associazione italiana ingegneria gestionale, Pierpaolo Pontrandolfo. Seguirà l’illustrazione del percorso scientifico di De Toni da parte dei suoi allievi e la tavola rotonda con gli Alumni. Infine il professor De Toni terrà la lectio magistralis.

La carriera

Laureato in Ingegneria chimica all’Università di Padova, fino al 1983 ha lavorato presso gruppi industriali tra cui l’Eni Ricerche a San Donato Milanese. Lo stesso anno intraprende la carriera accademica. Prende servizio all’Ateneo udinese come ricercatore nel 1987, diventa professore associato nel 1992, ordinario nel 2000. Per sei anni, dal 2013 al 2019 è stato rettore dell’università friulana. La sua attività di ricerca si è sviluppata, in particolare, nella gestione della produzione industriale, dell’innovazione e dei sistemi complessi.

Direttore scientifico di Cuoa Business School dal 2019, é membro dell’Academia Europaea, The Academy of Europe, nell’area Economics, Business & Management Sciences. Nel 2013 il sindaco di Curtarolo (Padova), suo comune natio, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2022 la Fondazione Rotary gli ha attribuito il titolo di “Paul Harris Fellow” in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo “tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo”. Il 17 aprile 2023 è stato eletto sindaco di Udine. Dal 20 novembre 2024 è componente dell’Ufficio di presidenza dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) con delega all’università e ricerca.

