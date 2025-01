Alcol alla guida, come cambia il codice della strada: “Misure più severe”

Nessuno stravolgimento ma pene più severe – quelle sì – per chi si mette alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Sul nuovo codice della strada, entrato in vigore a metà dicembre, si è detto tanto. Forse troppo. Ma è stata fatta anche tanta confusione, in modo particolare tra chi si è affidato al sentito dire.

Oggi a Pordenone, in un convegno organizzato in Fiera da Egaf Edizioni, il già dirigente della polstrada, Giandomenico Protospataro, ha parlato agli operatori di polizia facendo luce su molti aspetti ancora poco chiari. E, in particolare, su limiti e pene per chi si mette alla guida sotto l’effetto dell’alcol.

Se si guida, è giusto rinunciare anche ad un solo calice di vino?