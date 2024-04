Alcol e droga alla guida, a Udine controlli della Polizia

4 automobilisti risultati positivi all’etilometro, altrettante patenti ritirate, con la decurtazione di 40 punti, e due veicoli sequestrati per la confisca.

Nella notte tra sabato e domenica la Polizia di Stato ha effettuato controlli mirati lungo le strade che dal centro cittadino di Udine conducono alle grandi arterie autostradali della regione. Sono stati 160 i veicoli, assieme ai rispettivi conducenti, coinvolti negli accertamenti. L’obiettivo è quello della repressione di due delle più pericolose condotte che possano essere adottate dagli utenti della strada: la guida in stato di ebbrezza alcolica e in condizione di alterazione per l’assunzione di stupefacenti.

10 automobilisti sono stati sottoposti allo screening preliminare per la ricerca di sostanze psico-attive, psicotrope, grazie alla presenza del laboratorio mobile della Polizia di Stato. Tutti sono risultati negativi.

La Polizia evidenzia come nessun conducente neopatentato si risultato positivo ai test per l’alcol e la droga, a conferma di come i giovani alla guida risultino i più disciplinati.