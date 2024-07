Importavano alcol etilico camuffandolo come ‘liquido lavavetri’, scoperta evasione multimilionaria

Dall’Est Europa, passando per il valico di Tarvisio, importavano alcol etichettandolo come liquido igienizzante, biocida, lavavetri o disinfettante. La frode ha visto l’introduzione in Italia di almeno un milione di litri di alcol tra il 2022 e il 2024 per un’evasione fiscale complessiva stimata in 11,5 milioni di euro, per Iva e accise non pagate.

L’indagine della Guardia di Finanza di Treviso, coordinata della Procura di Udine, ha portato ad un arresto e alla denuncia di 20 persone, tutte ritenute responsabili di vari reati tra cui irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, alterazione di contrassegni, ricettazione, contraffazione di marchi e di sostanze alimentari, al cui interno erano presenti anche sostanze pericolose, come il metanolo.

Le indagini delle fiamme gialle sono partite a gennaio dello scorso anno, dopo il fermo di un mezzo che trasportava 26.000 litri di presunto liquido disinfettante.

Il modus operandi dei contrabbandieri prevedeva l’acquisto di alcol etilico da Polonia, Slovenia e Serbia. Superati i confini del Friuli, il prodotto veniva poi stoccato in alcune società di logistica compiacenti e poi trasportato nei laboratori clandestini per la produzione di bevande alcoliche contraffatte.

Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato preventivamente 85mila litri di alcol etilico, due autoarticolati e tre laboratori clandestini, situati nelle province di Foggia, Napoli e Caserta.

Grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e quelle polacche, le verifiche hanno permesso di ricostruire l’intero flusso di contrabbando e di perquisire 12 società di copertura nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Roma, Milano e Foggia.