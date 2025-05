Alcol spacciato per disinfettante, bloccato traffico di contrabbando

Entrava in Italia dai valichi del Friuli Venezia Giulia l’alcol etilico, spacciato per disinfettante, utilizzato per produrre illegalmente, in laboratori clandestini a Napoli e Reggio Calabria, grappe, limoncelli, liquori, gin, vodka, distillati. Ma il traffico internazionale di contrabbando di 120mila litri del prodotto, con accise e via evase per 1,4 milioni, è stato bloccato dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato due persone e sequestrato un tir e 24mila litri di alcol.

Quest’ultimo proveniva dalla Polonia e veniva introdotto in Italia attraverso i valichi di Gorizia, Udine e Trieste. La documentazione descriveva la merce come liquido disinfettante, per eludere i controlli delle Fiamme Gialle.

I reati contestati ai due indagati, un cittadino polacco e uno italiano, sono la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa e l’irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

Il sequestro era avvenuto lo scorso febbraio al casello autostradale di Venezia Est sull’autostrada A4; le indagini sono proseguite per disarticolare la filiera e il canale di contrabbando. Le perquisizioni effettuate tra le province di Frosinone, Napoli e Caserta nei domicili e le ditte di soggetti italiani risultati coinvolti nel traffico illecito e le successive indagini hanno consentito di accertare che i contrabbandieri, prima del carico sequestrato in provincia di Treviso, avevano già introdotto dalla Polonia in Italia 96.000 litri di alcol etilico, sempre prelevato in Polonia.