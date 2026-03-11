Alert per evacuare la popolazione in caso di piena dello Judrio

Evitare nuove emergenze come quella del 17 novembre scorso. E’ questo l’obiettivo dell’alert a cui le istituzioni stanno lavorando come soluzione per avvisare la popolazione di possibili piene lungo lo Judrio: si vuole così fare in modo che non si ripetano situazioni che possano mettere in pericolo la cittadinanza. L’iniziativa andrebbe a braccetto con le opere di messa in sicurezza del bacino idrografico, per le quali la Regione ha stanziato oltre 5 milioni di euro.
Nei giorni scorsi la Regione ha annunciato un nuovo bando per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza delle amministrazioni municipali: sarà infatti messo a disposizione, oltre ai quasi 10 milioni di euro stanziati nel 2025, un supplemento destinato proprio ai Comuni colpiti dall’alluvione del novembre scorso.