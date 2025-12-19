Alex Camera nuovo record in un luogo segreto delle Prealpi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo record, firmato lontano da occhi indiscreti. Alex Camera, atleta pordenonese degli sport estremi, ha superato se stesso stabilendo nei giorni scorsi un nuovo primato in una località segreta delle Prealpi pordenonesi, interdetta al pubblico per motivi di sicurezza. La sfida lo lo ha visto risalire una corda di 30 metri in appena 5 minuti e 22 secondi, dimezzando quasi il tempo precedente.

L’impresa aggiorna una storia di record iniziata il 29 giugno 2023, quando Camera conquistò il primato mondiale sulla zipline panoramica di Sauris, percorrendo 56,5 metri in orizzontale in 1’54’’ usando solo braccia e gambe. Un anno dopo, sempre sul lago friulano, aveva effettuato una risalita su corda, il “rope climb”, chiusa in 9’10’’.

La nuova prova, effettuata su una corda appositamente realizzata, è stata validata da cronometristi abilitati, con l’assistenza dei Vigili del Fuoco e di un perito che ha certificato quota e distanza.