venerdì 19 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Controlli alla Casa dell’Immacolata: “Sequestrati oggetti di vita quotidiana”
Mandragora, Udinese deferita al Tribunale Federale Nazionale
Tragedia di Resia, comunità sotto shock
Alex Camera nuovo record in un luogo segreto delle Prealpi
Rosolen, lavoro stabile e innovazione per attrattività Fvg
Zannier, nel 2025 400 mln per filiere e territori
Inaugurati i servizi Polis nell’Ufficio postale di Ronchi dei Legionari
Zilli, nel 2025 bilancio solido e investimenti record
Il friulano Luca Zufferli promosso a arbitro internazionale
Fine anno, la giunta chiude con un bilancio record e “sano”
Cronaca

Alex Camera nuovo record in un luogo segreto delle Prealpi

L’atleta pordenonese dimezza il tempo nell'arrampicata su una corda di 30 metri
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo record, firmato lontano da occhi indiscreti. Alex Camera, atleta pordenonese degli sport estremi, ha superato se stesso stabilendo nei giorni scorsi un nuovo primato in una località segreta delle Prealpi pordenonesi, interdetta al pubblico per motivi di sicurezza. La sfida lo lo ha visto risalire una corda di 30 metri in appena 5 minuti e 22 secondi, dimezzando quasi il tempo precedente.

L’impresa aggiorna una storia di record iniziata il 29 giugno 2023, quando Camera conquistò il primato mondiale sulla zipline panoramica di Sauris, percorrendo 56,5 metri in orizzontale in 1’54’’ usando solo braccia e gambe. Un anno dopo, sempre sul lago friulano, aveva effettuato una risalita su corda, il “rope climb”, chiusa in 9’10’’.

La nuova prova, effettuata su una corda appositamente realizzata, è stata validata da cronometristi abilitati, con l’assistenza dei Vigili del Fuoco e di un perito che ha certificato quota e distanza.

Ultime notizie

