Alex Camera traina 16 Fiat 500: è record mondiale!

Nuova impresa da record per Alex Camera. L’atleta pordenonese è riuscito a trainare per 5 metri ben 16 Fiat Cinquecento d’epoca per un peso complessivo di 10 tonnellate. Il nuovo primato mondiale è stato raggiunto in soli 15.37 secondi tra le colline di Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. L’impresa è stata realizzata con la sola potenza delle gambe, avvolte in un’apposita imbragatura.

La sfida ha visto Camera superare il precedente record del lituano Zydrunas Savickas, che nel 2013 aveva trainato 12 Nissan Note. Un risultato straordinario, considerando che Camera pesa la metà del suo predecessore.

Le iconiche utilitarie italiane, messe a disposizione dal locale club di appassionati, hanno fatto da cornice a questa prova di forza, certificata dai cronometristi della Federazione Italiana e da un perito. “Non è stato facile”, ha dichiarato Camera al termine della prova, “il peso era notevole e il serpentone di auto ha creato ulteriori difficoltà. L’imbragatura mi ha causato dolore, ma la soddisfazione di avercela fatta è immensa”.