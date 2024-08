A Alice Frattolin il titolo di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”

Alice Frattolin si è aggiudicata il titolo di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” ed è così ammessa alle prefinali nazionali dell’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”. Alice ha ventisei anni abita a Pordenone e si occupa del settore commerciale nell’azienda edile di famiglia; ha deciso di partecipare a “Miss Italia” per mettersi in gioco ed uscire dalla routine quotidiana del lavoro. L’elezione è avvenuta al termine di una puntata della trasmissione “Miss In Onda”, in diretta su Telefriuli presentata da Michele Cupitò, organizzata dall’emittente televisiva con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale. L’elezione di “Miss Friuli Venezia Giulia”, dove si completerà il quadro delle pre – finaliste nazionali di quest’anno, è in programma venerdì 23 agosto alle ore 21.00, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro e in diretta su Telefriuli.

Foto di Piergiorgio Maurizio