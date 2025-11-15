Alig, a Udine in scena la più grande vetrina del lavoro del Nordest

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Allettanti proposte di lavoro o validi tirocini formativi. Le aspettative dei candidati che si presentano alla Fiera del Lavoro di Udine sono sempre alte.

C’è chi si guarda attorno per valutare l’appetibilità del proprio profilo e chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro.

Non solo ingegneri. Il pubblico di Alig negli ultimi anni si è allargato, anche dal punto di vista delle discipline e della formazione. A confermarlo anche alcuni recruiter delle 74 aziende presenti oggi al Giovanni Da Udine, che hanno messo sul piatto 970 posti di lavoro. Tra i candidati anche persone in Naspi o chi è arrivato a Udine nella speranza di cambiare vita, come avvenuto allo stand dell’Abs.

Alig in 21 anni di storia ha allargato i suoi orizzonti, anagrafici e geografici diventando la più grande del Nord est, la prima ad aprire le porte anche in Africa e America Latina.