20^ Fiera del Lavoro di ALIg FVG: 85 aziende, 1.210 posti di lavoro

Sta per partire la Fiera del Lavoro FVG che quest’anno arriva al traguardo della ventesima edizione: inizia domani, venerdì 25 ottobre, con i colloqui online e prosegue sabato con quelli in presenza al Teatro Giovanni da Udine, per 85 imprese pronte ad offrire 1.210 posti di lavoro.

Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), la Fiera del Lavoro FVG festeggia un compleanno importante, confermandosi l’evento più determinante del nordest per l’incontro tra domanda e offerta occupazionale, capace di attirare anche i player esteri e l’unico a garantire i colloqui sia in modalità virtuale, sia in presenza.

I profili ricercati

Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura – DPIA: 84.52% +1.52%

Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche – DMIF: 75.00% +4.00%

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – DIES: 72.62% +5.62%

Dipartimento di Scienze Giuridiche – DISG: 32.14% +3.14%

Dipartimento di Lingue, comunicazione, formazione – DILL: 28.57% –2.43%

Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali – DI4A: 17.86% +9.86%

Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale – DIUM: 13.10% -5.90%

Dipartimento di Medicina – DMED: 3.57% -4.43%

“Vent’anni di Fiera del Lavoro sono davvero un grande traguardo per ALIg – commentaMarco Sartor, Presidente ALIg e Delegato Uniud al placement e ai rapporti con le imprese – l’evento è cresciuto in modo esponenziale in partecipazione, posizionamento e notorietà, tanto che sempre più realtà internazionali hanno aderito, consapevoli dell’alto profilo dei nostri studenti e laureati.”

Vent’anni fa il placement era un’attività sconosciuta negli atenei ed era avveniristico pensare ad un evento informale per far incontrare domanda e offerta di lavoro. L’idea nacque nello studio del professor De Toni che accettò con entusiasmo: il primo anno c’erano tre aziende presenti, poi dieci, poi venti, fino ad attestarsi sui numeri delle ultime edizioni, oltre 80. Con l’emergenza Covid abbiamo ideato la formula online che è ormai collaudata e molto apprezzata sia da imprese sia da candidati.

Nelle ultime 10 edizioni, le aziende coinvolte toccano quota 600 e sono oltre 10.000 i ragazzi che hanno avuto accesso ai colloqui e che, anche quest’anno, in un’unica giornata, potranno sedersi ai tavoli delle più importanti aziende del nordest e anche di colossi globali come Amazon e Nestlé.”

Per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento è doppio: domani è la giornata riservata ai colloqui online per venire incontro alle preferenze di alcune imprese e dei candidati con profili più maturi che preferiscono la maggiore riservatezza dell’online; mentre sabato c’è l’evento in presenza con gli incontri one-to-one e i talk show, sempre al Giovanni da Udine.

Sul palco del teatro, ALIg ha portato negli anni grandissimi nomi dello spettacolo, del giornalismo e della cultura basti pensare ad Alberto Angela, Paolo Bonolis, Elio, Simona Ventura, Gabriele Salvatores e, quest’anno, la giornalista tv Lilli Gruber.

.

La Fiera del lavoro in presenza – sabato 26 ottobre

Sul sito alig.it è disponibile un apposito form di registrazione: i colloqui in presenza sono liberi e avranno accesso agli incontri tutte le persone registrate, senza alcuna preselezione.

Si inizia alle 12.30 nel foyer e nelle gallerie del teatro con i colloqui tra aziende e candidati, con il servizio gratuito di correzione multilingua dei curriculum e con il servizio, sempre gratuito, offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il cv.

Il programma di sabato pomeriggio

“L’arte di fare impresa” – intervista a Dario Roncadin – ore 17

Il vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, volto amato e ormai “di casa” alla Fiera del Lavoro FVG, intervista un grande imprenditore della regione, Dario Roncadin, amministratore delegato dell’omonima azienda. La Roncadin produce in Italia e negli Stati Uniti pizze surgelate per la grande distribuzione di tutto il mondo, simbolo dell’eccellenza italiana all’estero ed è Società Benefit impegnata su più fronti per portare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

Intervista a Lilli Gruber

È una delle giornaliste televisive più note del paese: ha lavorato per il TG2 e il TG1, ricoprendo anche il ruolo di inviata e seguendo avvenimenti storici come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq. Dal 2008 conduce il programma di approfondimento “Otto e mezzo” su La7.

Gruber arriva sul palco del Giovanni da Udine con il suo nuovo libro “Non farti fottere. Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali.” (Rizzoli, 2024) e sarà intervistata da alcuni studenti che fanno parte della redazione del Messaggero Veneto Scuola.

Happy hour alle 19:30

Alle 19:30, un altro momento ormai tradizionale della Fiera del Lavoro, ovvero l’happy hour nel foyer per consentire un incontro informale tra candidati e aziende in cui degustare i prodotti enogastronomici friulani le produzioni regionali.

Tutte le aziende partecipanti

Acciaierie Bertoli Safau, AcegasApsAmga – Gruppo HERA, AFG S.r.l., Alfa Sistemi SpA, Alig aps, Amazon, ARKIMEDE CONSULTING, ASEM S.R.L., Aspiag Service Despar, auxiell, AWM SRL (Schnell Group), Axians Italia Spa, Banca 360 Credito Cooperativo FVG, Banca di Cividale S.p.A., Gruppo Cassa Risparmio di Bolzano, BAT Trieste, Biofarma Group, BLUENERGYGROUP SPA, Brovedani Group SpA, CHIURLO, CIGIERRE Compagnia Generale Ristorazione SPA, Cluster Reply, CO.ME.FRI. S.p.A., Codognotto Italia S.p.A., CORAM, Credito Cooperativo Friuli SC, Dal Ben S.p.A., DEM S.P.A., Digitalizza, DNV Business Assurance, ELECTROLUX PROFESSIONAL, Faber Industrie S.p.A., FANTONI GROUP, FINCANTIERI S.p.A., Freud SpA, FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A., Generali, GESTECO SPA, GIORGIUTTI & DI BARBARA Associati, GLP Intellectual Property Office, Green Team International SRL, Gruppo Danieli, Gruppo Nestlé Italia , Gruppo Pittini, IDEALSERVICE SOC. COOP., Intertek Italia Spa, LA CISA Trasporti Industriali srl, Lidl Italia, LimaCorporate is now Enovis, M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A., Marchesini Group – Schmucker, Marelli Automotive Lighting Italy S.p.A, Metinvest Trametal S.p.A., Midolini Group S.p.A., Modine, Moroso Spa, Movin Srl, Nidec ASI S.p.A., NT Nuove Tecnologie Srl, Oerlikon Hrsflow, Pezzutti Group Spa, Piave Servizi S.p.A., PIETRO ROSA TBM SRL, PMP Industries, Quin srl, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Rhoss spa, Rizzani de Eccher S.p.A., RONCADIN SPA SB, Savio Macchine Tessili S.p.A., Servizi Cgn Società Benefit, Sisecam Flat Glass Italy S.r.l., SMC TREVISO SRL, SMS group SpA, Stroili Oro, Studio BRC Associati, Taghleef Industries Spa, Tecnest Srl, Tecnocom Spa Progress Group, TENNANT COMPANY, THERMOKEY SPA, u-blox Italia Spa, UMANA, UniCredit, VEGA S.r.l.