Alla guida di un’auto di lusso rubata, arrestato giovane senza patente

E’ stato trovato alla guida di un fuoristrada di lusso rubata poche ore prima un 23enne bolognese, arrestato dalla Polizia Stradale per ricettazione e sanzionato anche per guida senza patente.

Il controllo è scattato la mattina di giovedì 10 aprile, quando la vettura di alta gamma è stata fermata sulla A23 Udine-Tarvisio, all’altezza di Trasaghis, in direzione Austria. Ad insospettire gli agenti è stato in particolare l’atteggiamento nervoso del conducente. Gli accertamenti successivi hanno poi rivelato che il mezzo era stato rubato la notte precedente a Bologna e che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Alla luce di ciò, il 23enne è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria e condotto presso la casa circondariale di Udine, a disposizione della Procura della Repubblica. L’auto, di elevato valore economico, è stata posta sotto sequestro penale.