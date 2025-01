Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: “fumate” 8 patenti in 15 giorni

Otto patenti “fumate”, per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, in poco più di due settimane. Le hanno ritirate, ad altrettanti automobilisti, i carabinieri di Sacile nel corso di controlli o in occasione di incidenti stradali.

Chi ha alzato di più il gomito è un 37enne che a San Quirino, in sella ad una bicicletta, è risultato avere nel sangue un valore di 2,38 grammi per litro di sangue. Inevitabile, per lui, il ritiro della patente.

Non è andata meglio ad una rumena di 30 anni, residente in provincia di Treviso, che è rimasta coinvolta in una fuoriuscita autonoma a Roveredo in Piano: guidava con un valore di 2,35 grammi per litro di sangue.

Valori di poco inferiori – 2,24 – quelli che i militari hanno trovato in un 41enne kosovaro residente ad Aviano. L’uomo, inoltre, circolava con la patente di guida falsa.

Capitolo droghe. A Pasiano un 21enne di Ponte di Piave è stato sottoposto al test preliminare per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con esito positivo. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale di Pordenone per le previste analisi, che hanno accertato l’assunzione di cannabinoidi.

Stessa sorte è capitata a una 24enne residente a Venezia, che a Polcenigo è stata sorpresa mentre guidava fumando una sigaretta contenente marijuana.

Con l’introduzione del nuovo codice della strada le sanzioni sono state inasprite. Si va da un minimo di 543 euro ad un massimo di 6mila euro e si può arrivare alla sospensione della patente fino a 2 anni.