Alla Protezione Civile regionale l’area “Ex Edimil” di Palmanova

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Diventerà area addestrativa del Centro Funzionale di Protezione Civile regionale nonché spazio per le attività istituzionali il sito ex Edimil di Palmanova. La cessione della proprietà dal Comune di Palmanova alla Regione del territorio posizionato in località Sottoselva porterà infatti all’implementazione della presenza della Protezione Civile nella zona: tutti i costi di trasferimento, di demolizione delle strutture presenti e di riqualificazione dell’area – ampia circa 25 mila metri quadrati – saranno a carico della Regione, che ha messo a bilancio circa 2 milioni di euro per l’intervento. Presenti oggi alla consegna del terreno alla Regione gli assessori al Patrimonio Sebastiano Callari e alla Protezione Civile Riccardo Riccardi.

Soddisfatto il vicesindaco di Palmanova Luca Piani: “L’area è attualmente abbandonata e non utilizzata, in degrado. Con questa operazione – conclude – la facciamo ritornare funzionale, utile per la sicurezza pubblica di tutto il territorio regionale”.