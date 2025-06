Alla scoperta del Friuli, giovani europei diventano promoters della Regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Visitare per due settimane il Friuli Venezia Giulia con guide esperte, imparare a conoscerlo apprezzando la varietà dei luoghi, dei paesaggi, delle tradizioni e della storia di una regione che Ippolito Nievo definiva come un “piccolo compendio dell’universo”: questa la “scommessa” della 37^ edizione di CuriosiFVG, l’iniziativa come sempre promossa e organizzata da IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei, che giunge oggi a conclusione e che si focalizza sulla promozione turistica e culturale del Friuli Venezia Giulia in modo innovativo, attraverso il coinvolgimento di giovani “ambasciatori” internazionali del territorio, che al rientro nei loro Paesi potranno utilizzare l’esperienza fatta e diventare a loro volta “promoters” della regione.

Giovani professionisti del turismo di età compresa tra i 20 e i 35 anni, ieri sera i CuriosiFVG hanno fatto tappa alla Casa dello studente di Pordenone per raccontare al pubblico della città le loro giornate di storytelling turistico legata alla promozione del Friuli Venezia Giulia.

Insieme hanno condiviso due intense settimane di visite, laboratori, incontri a più voci, interviste, lavori di gruppo e nella serata di ieri hanno animato l’evento conclusivo che ha favorito l’integrazione con il pubblico di Pordenone. A Casa Zanussi i CuriosiFVG hanno così raccontato il “diario” delle loro esperienze, anche attraverso il video racconto girato da Tommaso Fabi, Virginia Ambrosio e Glenda Basei.