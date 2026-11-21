Anche Udine ha una guida della Pimpa tutta sua, con giochi e piccole missioni per scoprire luoghi come la Loggia del Lionello e la Torre dell’Orologio. “Pimpa va a Udine”, edita da Franco Cosimo Panini, è stata presentata nel Salone del Parlamento con Francesco Tullio-Altan. A seguire, quattro passeggiate guidate per le famiglie nel centro storico.

A 51 anni dal debutto della cagnolina a pois rossi, Altan ritrova insieme tre generazioni di lettori. “Mi fa un gran piacere di vederli – spiega ai nostri microfoni . Poi vederli insieme ai papà, ai nonni, perché anche loro ormai hanno letto la Pimpa”.

“Vogliamo dare le chiavi di questa città ai bambini e alle loro famiglie”, dice l’assessore alla Cultura Federico Pirone. L’iniziativa rientra nella rassegna comunale “A piccoli passi”. Intanto la collana prepara una nuova tappa friulana. “Stiamo già in accordo con il Comune di Aquileia”, anticipa l’editrice Teresa Panini.