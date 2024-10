Allarme bomba al Ceconi: evacuate anche le scuole Dante e Garzoni Montessori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questa mattina, un allarme bomba ha animato l’inizio della settimana scolastica a Udine, cambiando i piani all’istituto professionale Ceconi e alle primarie Dante e Garzoni Montessori. Una chiamata anonima, ricevuta poco prima delle 8 dal personale del Ceconi, ha segnalato la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. In via precauzionale, il dirigente scolastico dell’istituto, Adriano Degiglio, ha deciso, non trattandosi del primo episodio del genere, di non far entrare i suoi 600 studenti, di contattare le autorità e di sospendere le lezioni. Sul posto, tra via Dante e via Manzoni, sono intervenuti rapidamente gli agenti della Squadra Volante e il personale della Digos della Questura di Udine, in attesa dell’arrivo degli artificieri. Le verifiche hanno coinvolto anche i bambini delle scuole primarie Dante e Garzoni Montessori, situate nello stesso isolato e con cui condividono alcuni spazi esterni.

L’ispezione nelle aule e nei cortili ha dato fortunatamente risultati negativi. L’allarme è quindi ufficialmente rientrato alle 10.30.

“Abbiamo colto l’occasione per mettere in pratica le procedure di evacuazione senza spaventare i bambini,” ha commentato Rosaria Arfè, dirigente dell’Istituto Comprensivo III, “garantendo comunque la massima sicurezza per tutti”. I piccoli sono rientrati in classe dopo un’ora trascorsa con gli insegnanti nel vicino parco Giovanni Pascoli.