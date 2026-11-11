Allarme bomba in scuole Fvg, evacuati diversi istituti

Diversi istituti scolatici del Friuli sono stati evacuati dopo che una email contenente pesanti minacce, annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno di un edificio scolastico.

Il messaggio, arrivato questa mattina alla casella di posta elettronica di diversi istituti, del Friuli e non solo, era firmato da un presunto esponente di una organizzazione terroristica che si presentava come Mikhail Andropov, leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan.

Nel testo si annuncia un presunto piano per colpire gli italiani, con minacce di morte rivolte ai destinatari e il riferimento a un potente ordigno con attivazione a distanza che sarebbe stato collocato in una scuola.

La comunicazione, proveniente da un indirizzo email con dominio universitario di Taiwan, ha fatto scattare le misure precauzionali e gli accertamenti delle autorità. Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Udine per stabilire l’attendibilità della minaccia – ritenuta scarsa – e risalire all’origine del messaggio.

Diversi istituti del territorio sono stati evacuati precauzionalmente. I primi a Codroipo e Premariacco, successivamente anche a Udine. Diversi gli studenti usciti dagli istituti senza zaino né chiavi di casa, impossibilitati in giornata a riprendere gli oggetti lasciati in classe.