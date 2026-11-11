Allarme bomba, Roberti: seria riflessione su guerra ibrida

Sugli allarmi bomba di questa mattina è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. “La serie di allarmi bomba che questa mattina ha coinvolto numerosi istituti scolastici in Friuli Venezia Giulia e, a quanto emerge, scuole in diverse parti d’Italia impone una riflessione seria sul tema della guerra ibrida e sulla capacità di una semplice email di produrre conseguenze concrete nella vita quotidiana di migliaia di persone. Studenti evacuati, famiglie costrette a lasciare il lavoro per raggiungere i figli e forze dell’ordine impegnate a verificare ogni potenziale minaccia: è evidente la portata di queste azioni, che non possiamo sottovalutare” ha detto Roberti.

“Come istituzioni – ha ribadito Roberti – abbiamo il dovere di mettere in campo ogni strumento a nostra disposizione per proteggere le comunità, investendo sempre più nella sicurezza e nella sicurezza informatica. Allo stesso tempo dobbiamo far comprendere a questi gruppi organizzati, spesso legati a doppio filo a potenze straniere, che non riusciranno in alcun modo a intimidirci. La risposta deve essere quella di istituzioni presenti, comunità consapevoli e massima attenzione alla tutela dei cittadini”.