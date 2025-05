Allarme della Croce Rosse: richieste di aiuto sociale cresciute del 30%

Una famiglia che racchiude 2.773 volontari che ogni giorno sono in strada a fornire assistenza sanitaria, trasporti, aiuti con pasti caldi e borse della spesa. Si celebra l’otto maggio la giornata mondiale della Croce Rosse e il comitato del Friuli Venezia Giulia ha voluto tracciare un bilancio dell’attività dell’ultimo anno che ha visto una crescita del 30% delle richieste di aiuto con l’apertura nelle sedi periferiche degli sportelli di ascolto.

La presidente Ariella Testa e il vicepresidente Giovanni Antonaglia, hanno tracciato un bilancio dell’attività 2024 con 3 milioni e 671 mila chilometri percorsi solo per servizi sanitari e oltre 648 mila ore di attività. Ampio spazio è stato dato alle famiglie assistite, 2.800, e i pasti caldi 16 mila e mezzo quelli dati a persone in grave difficoltà. L’impegno nel mondo del sociale resta centrale con 18 mila borse della spesa distribuite e un aumento del 30% delle richieste di aiuto che, come detto, ha reso necessaria l’apertura nelle sedi periferiche di sportelli di ascolto.

La presidente ha voluto ringraziare tutti i volontari che ogni giorno operano per garantire l’assistenza ma anche sui grandi scenari con 4 persone impegnate a supporto del centro migranti di Lampedusa e 7 volontari che sono andati in Emilia Romagna per l’alluvione.