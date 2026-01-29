Allarme in tilt, panico in Municipio: scatta l’evacuazione

Un banalissimo malfunzionamento. Ma che ha avuto dei riflessi sul personale che lavora a Palazzo Crimini di Pordenone, sede dei Servizi sociali del Comune. Erano da poco passate le 12 di oggi quando l’allarme ha iniziato a suonare, attirando l’attenzione dei passanti e facendo scattare il piano di evacuazione del personale dipendente.

In attesa delle verifiche, che poi hanno confermato il malfunzionamento, gli impiegati sono stati inviati ad uscire all’esterno. Sul posto il dirigente comunale Davide Zaniotti che, attendendo che la situazione venisse chiarita e risolta, ha invitato tutti i dipendenti, già in piazzetta Calderarsi, ad allontanarsi dall’ingresso del palazzo. Chiesto anche l’intervento della polizia locale. La ditta che ha in gestione il sistema di allarme ha provveduto a riportare la situazione alla normalità.