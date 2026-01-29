  • Aiello del Friuli
venerdì 30 Gennaio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sappada e Forni Avoltri imbiancate pronte alla World Master Cup
SamuExpo, in Fiera la biennale della metalmeccanica
Scuola, obiettivo settembre ’26 per quelle italo germaniche
Pordenone città educante, patto per aiutare i giovani
Nuovi dossi a Cussignacco, raccolta firme per la loro rimozione
Ince, il 17 marzo l’anniversario dei 30 anni con Tajani
Judrio post-alluvione, Pd chiede uno studio idraulico sul fiume
Ricostruzione post terremoto e Biasutti, il Friuli non dimentica
Gestivano lo spaccio in viale Ungheria: arrestati sei stranieri
Delitto di Pertegada: Luigia si difese, troncato un dito con l’ascia
Cronaca

Allarme in tilt, panico in Municipio: scatta l’evacuazione

Dipendenti di Palazzo Crimini fatti uscire.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un banalissimo malfunzionamento. Ma che ha avuto dei riflessi sul personale che lavora a Palazzo Crimini di Pordenone, sede dei Servizi sociali del Comune. Erano da poco passate le 12 di oggi quando l’allarme ha iniziato a suonare, attirando l’attenzione dei passanti e facendo scattare il piano di evacuazione del personale dipendente.

In attesa delle verifiche, che poi hanno confermato il malfunzionamento, gli impiegati sono stati inviati ad uscire all’esterno. Sul posto il dirigente comunale Davide Zaniotti che, attendendo che la situazione venisse chiarita e risolta, ha invitato tutti i dipendenti, già in piazzetta Calderarsi, ad allontanarsi dall’ingresso del palazzo. Chiesto anche l’intervento della polizia locale. La ditta che ha in gestione il sistema di allarme ha provveduto a riportare la situazione alla normalità.

