Allarme per fuga di gas, sgomberata una scuola

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti alla scuola dell’infanzia Santa Maria Goretti, nel quartiere Borgomeduna di Pordenone, dopo l’attivazione dell’allarme per la presenza di gas.

I soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato tutti i bambini ed il personale del plesso già all’esterno della struttura.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla minuziosa ispezione dell’edificio con strumentazioni specifiche, rilievi che hanno dato esito negativo escludendo fughe di gas o incendio e, nel contempo, hanno recuperato tutti gli effetti personali dei bambini mentre questi attendevano l’arrivo dei genitori. L’intervento si è concluso alle 14 con il ripristino del plesso scolastico.