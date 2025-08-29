Allarme per un suicidio in diretta Tik Tok ma è un video registrato

Quando alla centrale operativa della Sores è arrivata oggi pomeriggio una telefonata da Varese, di una persona che segnalava che a San Vito al Tagliamento c’era un utente che stava annunciando il suicidio, in diretta Tik Tok, la macchina dei soccorsi si è subito attivata. Una corsa contro il tempo, nel tentativo di arrivare prima che venisse commesso quel gesto insano.

In via Falcon Vial è arrivato immediatamente personale del 118 con ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Gli operatori hanno constatato, però, che non c’era alcun pericolo imminente: le immagini, diffuse tramite il noto social network, erano in realtà di un video registrato che veniva riproposto a ripetizione. Un falso allarme, quindi.