Allarme spaccio a Udine, scontro politico sul video-denuncia

Un video diffuso dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Onorio Vidoni, e dalla segretaria di partito Ester Soramel ha riacceso il dibattito sullo spaccio presente a Udine, in particolare nel quartiere di Borgo Stazione. Il filmato, girato in via Croce, mostra una ragazza mentre si inietta una sostanza tra due auto parcheggiate, e una seconda persona che la affianca quasi ad aspettare l’iniezione.

Secondo i patrioti, il video è la prova evidente del consumo di eroina a cielo aperto presente nel quartiere delle Magnolie, motivo per cui Vidoni e Soramel auspicano interventi “rapidi e incisivi” da Prefetto e Questore. Una “ferita sociale” – spiegano – che richiede un radicale cambio di passo nei parchi come in strada, in centro come in periferia.

Di tutt’altro avviso la consigliera comunale di Spazio Udine, Antonella Fiore, che accusa Fratelli d’Italia di aver spettacolarizzato una sofferenza umana a fini propagandistici. Secondo Fiore – che ricorda come il consumo personale non costituisca reato – la diffusione del video viola la dignità della ragazza, infliggendo ad una persona fragile una seconda violenza. “La politica non può limitarsi a gridare all’emergenza”, spiega, “ma ha il dovere di costruire comunità che proteggano, accompagnino e offrano alternative”.

“L’invito a non vedere e a far finta di niente è la concausa del degrado in cui è crollata Udine”, replica Fratelli d’Italia che definisce la tolleranza al degrado una deriva scellerata.