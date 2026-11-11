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Cronaca

Allarmi nelle scuole, la Regione chiede più sicurezza digitale

Il presidente del Consiglio regionale esprime vicinanza a studenti e famiglie. Rosolen chiede più investimenti nella cybersicurezza.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Gli allarmi bomba che hanno costretto diverse scuole del Friuli Venezia Giulia a evacuare studenti e personale sono arrivati in Consiglio regionale. In apertura di seduta, il presidente Mauro Bordin ha espresso “la più ferma condanna” a nome dell’assemblea. “Episodi di questo tipo lasciano sbigottiti e suscitano profonda preoccupazione”, ha detto, esprimendo vicinanza alle famiglie e al personale scolastico.

Per l’assessora regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, le informazioni disponibili fanno pensare a un attacco informatico. “Gli investimenti nella cybersicurezza, nella prevenzione e nella capacità di risposta non sono più rinviabili”, ha dichiarato, chiedendo strumenti per riconoscere le minacce e garantire la continuità dei servizi. Dai banchi di Fedriga Presidente, Mauro Di Bert ha ringraziato le forze dell’ordine per la tempestività dei controlli. Diego Bernardis ha chiesto che si individuino i responsabili.

Tra le opposizioni, Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia–Civica FVG) chiede più formazione sulla sicurezza digitale. Rosaria Capozzi (M5S) condanna le intimidazioni e ringrazia chi ha gestito le evacuazioni. La segretaria regionale del Pd Caterina Conti chiede informazioni chiare alle famiglie e piena luce sull’accaduto.

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