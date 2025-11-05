Allegri e Galliani a Udine per l’ultimo saluto a Giovanni Galeone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Grazie per aver fatto conoscere l’Udinese fuori dal nostro territorio e averla portata in serie A”: è iniziata con queste parole di Monsignor Luciano Nobile la cerimonia di addio a Giovanni Galeone nel duomo di Udine. Una funzione in cui era grande l’emozione di tutti i presenti, molti arrivati da Pescara, città che ‘il profeta’ considerava casa sua. Anche il componente della Polizia municipale della città abruzzese, giunto per portare il gonfalone di Pescara e svenuto all’inizio della cerimonia. Attimi di grande commozione anche quando Monsignor Nobile ha espresso l’augurio che “dopo aver corso tanto nei rettangoli verdi italiani, Giovanni possa ora correre sui campi infiniti del cielo”. La moglie Annamaria, visibilmente provata, è stata sorretta da Massimiliano Allegri, sempre al suo fianco. Discretamente. Come Marco Giampaolo, altro erede di Galeone che prima della funzione ha tracciato un ricordo personale del suo maestro.

Dalla Lombardia è arrivato anche l’ex dirigente del Milan Adriano Galliani, che ha concesso solo poche parole.

La salma di Galeone sarà cremata e le sue ceneri rimarranno a Udine, nel cimitero di San Vito.