Prosegue l’allerta arancione: bomba d’acqua sul Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una bomba d’acqua ha colpito, oggi pomeriggio, il Sanvitese. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco e alla protezione civile per case e scantinati allagati.

La situazione più critica è a Sesto al Reghena dove intere vie, in particolare del capoluogo e delle frazioni di Bagnarola e Mure, si sono trasformate in corsi d’acqua. Allagate, con oltre 30 centimetri, numerose abitazioni. Scene che nel comune dell’Abbazia non si vedevano da tempo. Situazione critica anche a San Vito al Tagliamento e, in particolare, nella frazione di Savorgnano.

Impercorribili al momento viale del Mattino, via Armentarezze e Agreste. Qui due auto, con all’interno gli occupanti, sono rimaste bloccate dall’acqua. Le persone all’interno sono state recuperate dai vigili del fuoco, che stanno operando con diverse squadre provenienti non solo dal distaccamento di San Vito ma anche da quello di Spilimbergo e dal comando provinciale di Pordenone.

Allagamenti anche a Chions e Cordovado, dove si è verificata la momentanea sospensione dell’alimentazione elettrica. Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e di Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons. Bloccata ancora la strada del Tul in comune di Clauzetto per tutta la durata dell’allerta.

A Maniago, a causa delle avverse condizioni meteo, sospesa la prima giornata di Coppa del Mondo di paraciclismo. L’emergenza ha riguardato anche Latisana, Pertegada e Cesarolo di San Michele al Tagliamento. La situazione più critica si è vissuta a Pertegada, quando le caditoie stradali di 4 vie non sono più riuscite a smaltire le acque meteoriche, allagando 50 case con 40 centimetri di acqua.

Chiuso, sempre per allagamento, anche il sottopasso della Strada Regionale 354 in località Crosere.